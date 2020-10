El matinal de Mega dio a conocer el caso de una señora de Marisol, quien es fanática del cantante mexicano Alejandro Fernández y que recibió, supuestamente, mensajes de WhatsApp por parte de él.

Luego de varios días de conversación, y que finalizaron con una videollamada, ella descubrió que estaba siendo víctima de una estafa.

«Me da pena porque, en un principio, pensé que era él. Me habla un Alejandro Fernández, con su logo, con su foto. Me da las gracias por yo siempre postear sus fotos y me empieza a hablar», recordó.

«Nos contactamos y él llamó y le dijo a mi hija ‘para que veas con quien estás hablando’ y era él. Entonces nosotras seguimos hablando con él», dijo, sobre la charla en que pudo ver a su ídolo. «Se veía Alejandro Fernández, yo lo vi. Canoso, con su pelo desordenado, sin lentes, con su bigote, pero fue muy corto. Me levantó la mano, me tiraba besos y era él. Yo no me voy a confundir en eso», sostuvo.

La señora comenzó a sospechar cuando el supuesto ‘Alejandro Fernández’ le ofreció un regalo con la condición de que ella depositara 2.800 Euros para poder enviarlo. Luego de plantear sus dudas, el desconocido le envió un video donde se mostraba el supuesto regalo: Distintos artículos de lujo y dinero en efectivo

«Esto tiene que ser una red, no creo que sea solo una persona. Me manda un video: dos rolex, tres cadenas de oro, una pulsera de oro y alrededor de $30 millones para mis gastos. Ahí fue cuando dejé de hablarle y le dije ‘tú no eres Alejandro Fernández’», cerró Marisol.

‘Mucho Gusto’ se contactó con el mánager del mexicano, quien confirmó que se trata de una estafa habitual.