PonteFoerte: Luli crea un nuevo desafío fitness que se hace viral

Hola chicos!!! Los invito a este desafío 💞💪 #PonteFoerte con el #lulichallenge Junto al equipo de @hf_chile 💞 Esta semana realicé una rutina de tren inferior que quería compartirles, con ejercicios que tu también puedes incorporar a tu rutina 🦵🦵 En este caso necesitarás algo de peso si quieres más dificultad 💥⁣ ⁣⁣ Rutina 👇⁣⁣ 🔹 Squat x2 (puedes agregar mancuerna u otro elemento con peso).⁣⁣ 🔹 Deadlift o peso muerto.⁣⁣ 🔹 Step up, realiza misma cantidad por cada pierna agregando peso uniforme. ⁣⁣ 🔹 One side lunge.⁣⁣ ⁣⁣ 👉 Puedes realizar 3-4 rondas en total y sumar una gran cantidad de repeticiones de esta forma.⁣⁣ ⁣⁣ ¿Qué esperar para entrar en #ModoHF ? ⁣⁣ #health #fitness #deporte ⁣⁣#sport #healthy