Martín Cárcamo compartió recientemente un nuevo episodio de su programa de conversación de Instagram, Pijama Party,en el que participó Karen Paola.

En la oportunidad la ex Mekano recordó un doloroso momento de su vida, que impactó tanto a ella como a su marido, Juan Pedro Verdier, en 2017 y que aún tiene consecuencias en su vida.

“Yo todavía estoy con psicólogo”, dijo Bejarano a Cárcamo, tras rememorar cuando a inicios de marzo de 2017 fue extorsionada con dos fotos íntimas que finalmente fueron filtradas en internet.

Según dijo la chiquilla la cosa empeoró cuando se le adjudicó un video con material sexual que no correspondía a ella y su marido pero que se viralizó como tal. “Ese video nunca fue nuestro. Y yo lo aclaré, mandé un comunicado. Hay gente mala que se agarraron de las dos fotos que se subieron”, señaló. “Fue alguien muy malintencionado que se aprovechó”, añadió.

Esta situación provocó que ella estuviese siete meses encerrada en su casa, sin salir por miedo al juicio social y su marido fue internado en un centro de salud mental por dos meses. “Fue súper terrible para mi vida. La gente que no lo ha vivido no logra dimensionarlo”, dijo y subrayó: “Juan Pedro tuvo un trauma terrible por no haber podido frenar la situación”.

Karen además aseguró que la gente la apuntaba en la calle y que los periodistas la esperaban cerca de su casa para acosarla con preguntas sobre el tema.

Respecto a su hijo, que tenía 10 años entonces, explicó que si bien no sufrió bullying en el colegio, sí fue difícil el momento de explicarle la situación. “Fue super complicado hacerle entender a mi hijo estas cosas. Él ya tenía 10 años y no había ninguna posibilidad de que no supiera, manejaba perfecto internet”, dijo.

Finalmente, Bejarano recordó que debieron viajar a Uruguay para no ser acosados con la situación.

Después de la entrevista, Cárcamo agradeció a su invitada: “Gracias por tu sinceridad y altura de miras en la conversación”.