Los seguidores de Naya Fácil se lanzan con todo en contra de Roberto Cox

Naya Fácil y Roberto Cox protagonizaron un acalorado debate mediático luego de que el periodista criticara a la influencer . Esto por transmitir en vivo en Instagram tras sufrir una encerrona en San Miguel.

Todo comenzó cuando Naya Fácil sufrió una encerrona la noche del miércoles en San Miguel y decidió transmitir en vivo segundos después del incidente.

Durante su participación en el matinal de Chilevisión, Cox criticó la decisión de la influencer de transmitir en redes sociales. «¿Me permiten decir algo? Hay algo que me sorprende más allá del robo, que los vemos todos los días», dijo en primer lugar.

«Pero que esté perdida tu pareja y tengas tiempo de sacar el celular y empezar a transmitir en redes sociales, me parece insólito», agregó el comunicador.

Estos dichos de Cox no tardaron en ser criticados por diferentes usuarios y respondidos por la misma Naya en Instagram. Desatando un intenso debate, donde los «Facilines» no le dejaron pasar ni una palabra al periodista.

Debate en redes sociales

La respuesta de Naya Fácil no se hizo esperar. En sus redes sociales, la generadora de contenido acusó a Roberto Cox de ser clasista.

«Eres un clasista, pero los otros que viven para lo alto, que han sufrido una situación similar, y se grabaron, no los cuestionaste«, acusó la infleuncer.

Cox, por su parte, ironizó sobre el tema en internet, agradeciendo a los «Facilines» por los mensajes de «amor» que recibió. Mientras que en un reciente capitulo de su programa de Instagram «Nada que perder», el periodista se explayó sobre la controversia.

«Me gustaría saber dónde estuvo el clasismo en mi comentario», dijo Cox, añadiendo que le sorprende cómo algunas personas comparten toda su vida en redes sociales.

«A mí me sorprende la gente que comparte absolutamente toda su vida en redes sociales. Son libres de hacerlo, pero me llama la atención, porque no dejan espacio para la intimidad», añadió en el espacio.

Roberto Cox vs los Facilines

El periodista también desmintió cualquier insinuación de machismo en sus declaraciones, aclarando que no criticó a Naya por el robo en sí, sino por la reacción posterior.

«Ella hizo la denuncia a Carabineros, no tengo por qué no creerle. Lamento mucho que haya pasado un momento tan violento como ese», indicó.

«El problema está en lo que vino después. Te empiezan a funar e insultar. Si yo leyera la cantidad de insultos que recibí por interno, da cuenta de una sociedad súper agresiva», señaló.

«Ni siquiera se dieron el tiempo de ver lo que pasó en el programa. Simplemente, leyeron las palabras de su líder, y fueron a mi red social a insultarme en todos los idiomas», acusó respecto a los seguidores de Naya.

Los comentarios de Cox generaron opiniones divididas en redes sociales. En la publicación se leen comentarios como: «Más de una hora hablando de la Naya, te llegó tu minuto de fama«, «Cuanto clasismo en dos personas», «Naya es querida por la personas, no como Cox».

Por otro lado están quienes lo apoyan señalando: «Genial, muy respetuosos ambos», «Opinar de naya en contra es muy peligroso«, «Roberto es un gran periodista».