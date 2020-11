Cadem revela el precandidato que triunfaría en eventual segunda vuelta

Este fin de semana fueron publicados los resultados de la encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la quinta semana de octubre.

Sobre las preferencias presidenciales espontáneas, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín y el jefe comunal de Recoleta, Daniel Jadue, se mantienen empatados con un 6%. Eso sí, ambos bajaron un punto respecto a la semana pasada.

Los siguen la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (4%) y el líder de Acción Republicana, José Antonio Kast (3%).

Expectativa próximo presidente

Por otro lado, un 12% cree que Joaquín Lavín será el próximo Presidente de Chile, bajando cuatro puntos respecto a la última entrega.

Le siguen Daniel Jadue con un 7%, bajando un punto. Y con un 2%, Evelyn Matthei, Francisco Vidal, Heraldo Muñoz y Beatriz Sánchez.

Segunda vuelta

Ahora, en cuanto a una eventual segunda vuelta, el que saca réditos positivos es Joaquín Lavín, ganando en todos los escenarios planteados dentro de la consulta.

Éste último, que destaca como el más competitivo frente a Beatriz Sánchez (34% vs 31%), Daniel Jadue (33% vs 28%), Francisco Vidal (31% vs 24%), Marco Enríquez Ominami (33% vs 23%), Ximena Rincón (33% vs 23%) y José Miguel Insulza (34% vs 18%).

En tanto, Daniel Jadue se impone a todos los eventuales candidatos planteados, a excepción de Evelyn Matthei y Joaquín Lavín, según la última encuesta Cadem.

Por otra parte, la encuesta también arrojó que Sebastián Piñera alcanzó un 18% de aprobación ciudadana a su gestión, mientras que un 73% la reprobó.