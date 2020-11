En este tiempo de confinamiento la mayoría de las personas ha estado más activa en su vida social virtual, ya sea por reuniones de Zoom, chats grupales con compañeros de trabajo, o de tus amigos, cada vez es más agotador seguir el ritmo de las mil notificaciones que tienes al día.

Es por eso que nos preguntamos si desactivar las notificaciones de WhatsApp será una buena opción para mejorar nuestra salud mental. La respuesta según los expertos es un rotundo sí.

Cómo mejorar la salud mental dejando el teléfono

La Dra. Anna Mandeville explicó a la revista Cosmopolitan que el sentimiento de sentirse bombardeados con mensajes contantemente se llama «indefensión aprendida» y explica: «A lo largo del día, las notificaciones son algo que afectan a nuestra concentración, acciones e incluso al sueño’’.

Obviamente que esto da miedo al principio. ¿Silenciar Whats App?, ¿Y si alguien me necesita?, ¿Y si es algo importante?, pues si es algo realmente importante te pueden llamar, no hay necesidad de que todo sea mediante mensajes. También hay gente que puede llegar a sentirse desconectada de lo que sucede, pero ese es el punto de esto.

Al pasar menos tiempo respondiendo mensajes y estresándote por los que aún no has visto vas a sentirte mucho más aliviada, concentrada, y con una salud mental mejorada. La productividad también mejora al no estar pendiente todo el día de ver los mensajes pendientes.

La doctora concluye: «Apagar las notificaciones de tus apps en lugar de ir a verlas enseguida, puede ayudarte en el sentido de aumentar tu autosuficiencia». Igualmente explica que «es similar a invitar a la gente a tu casa en lugar de abrir al primero que llame a la puerta. De esta manera, tendrás el control y tu teléfono por fin será útil».

Si te sientes algo sobrepasada en tu salud mental por estar siempre disponible, quizá ahora es el mejor momento para desconectar todas las notificaciones.