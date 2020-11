El Sebastián Ugarte se ganó el cariño del público por su carisma y profesionalidad sobre todo en el contexto de la pandemia ya que logró llegar a muchos durante su participación en distintas programas. Esto se ve reflejado en su cuenta de Instagram, donde ya cuenta con más de 226 mil seguidores.

El médico suele compartir en esta red social registros de su trabajo o de la situación del coronavirus en el país. Pero, de vez en cuando sorprende con postales más íntimas. Precisamente eso fue lo que ocurrió con una de sus últimas publicaciones, donde el doctor Ugarte se animó a compartir una tierna foto junto a su polola, Antonieta.

«Poder compartir con los que quieres es una recarga de energía en estos tiempos que han sido tan duros. Tener un instante de paz se valora mucho», fueron las palabras del médico, quien rápidamente se llenó de cariñosos comentarios de sus seguidores.

«Lindos y ella es muy buenamoza. Felicidades y bendiciones querido doctor Ugarte😌🙏»; «Se ve feliz Doc. Hacen linda pareja. 💖»; «Disfrútelo al máximo Doc, se saca la mierrrrrr trabajando»; «Así es Dr, no hay mejor cosa que tener un buen compañero (a) a nuestro lado. Tiene además una hermosa compañera», son algunos de los comentarios que recibió.

El doctor Ugarte presenta a su pareja

Recordar que Ugarte presentó por primera vez a su polola en el programa «Sin Parche«, donde aclaró que a ella no le gusta mucho la exposición. Aún así, la profesora de inglés dio algunas declaraciones al espacio de TVN, revelando, por ejemplo, lo que la enamoró de Sebastián.

“Es inteligente, amable, culto, se da tiempo para todo; para contestar Instagram, para leer, estudiar”, detalló Antonieta. Además aseguró que entiende y no le cansa que él esté siempre disponible para todo.

“Cuando uno está con alguien no puedes elegir qué partes te gustan y qué no, a mí me gusta completo, y esa entrega que tiene por la gente me encanta, es su vocación, no sería justo estarlo frenando en eso”, sentenció.