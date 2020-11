Luego de darse a conocer el fallecimiento de Diego Maradona producto de un paro cardíaco, Madonna se hizo tendencia en redes sociales.

Y claro está, esto se debió a la similitud que existe entre los nombres del argentino y la artista.

A raíz del deceso, varios usuarios de redes sociales se confundieron, pensando que la “Reina del pop” era quien había muerto.

Obviamente, esta confusión generó una ola de memes y reacciones en Twitter, las cuales puedes ver a continuación.

Mira, casi me infarto chamo. Pero bueno…. Continuamos 😊 No ha pasado nada, Madonna gracias a Dios está bien. Dios me la bendiga. 🙏🏻

IT WAS MARADONA. U HAD ME BELIEVED IT WAS MADONNA pic.twitter.com/ShG7NerenF

— Saanvi | 𝓕𝓸𝓵𝓴𝓵𝓸𝓻𝓮💫 (@_Saanvi10_) November 25, 2020