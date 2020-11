NY Times elige a los mejores actores y actrices del siglo XXI

No hay duda que el siglo XXI está marcado por importantes películas que han marcado un hito en la industria filmográfica. Con esto nuevas figuras del cine se han consolidado como algunas de las más importantes de la gran pantalla. Por eso The NY Times ha lanzado su lista de los mejores actores y actrices de este siglo.

Este listado comprende 25 figuras, entre actores y actrices, que han dejado un impacto en la industria filmográfica. «Actores de personajes, camaleones, heroes de acción y consentidos del cine de arte», son algunos de los parámetros de este conteo, que busca «mirar más allá de Hollywood».

Los 25 mejores actores según NY Times

La lista inicia con el mexicano Gael García Bernal. Entre sus destacadas interpretaciones, la revista rescata su trabajo en ‘Y Tu Mamá También’ de Alfonso Cuarón, y ‘Amores Perros’ de Alejandro Gonzáles Iñárritu. Además, se destaca su papel en la película chilena ‘No’, de Pablo Larraín, que se estrenó en 2013.

«A García Bernal le corresponde proporcionar el vínculo dramático entre las banalidades del negocio mediático y el terror de la represión política, y lo hace casi en su totalidad con la mirada.«

Fuera del Top 20, queda la actriz brasileña Sônia Braga, reconocida por su actuación en ‘Aquarius’; el ganador de dos Oscar, Mahershala Ali, quien obtuvo las estatuillas con sus películas ‘Moonlight’ y ‘Green Book’, ambas por Mejor Actor de Reparto se queda con la posición 23; reconocida por sus películas de comedia, pero con una brillante actuación dramática en ‘Can You Ever Forgive Me?’, Melissa McCarthy está en el 22; mientras que el 21 es para la reconocida actriz francesa Catherine Denueve, conocida por su trabajo en ‘8 Mujeres’ y ‘Repulsión’.

Rob Morgan se queda con el puesto 20, gracias a actuaciones en películas como ‘The Last Black Man in San Fransisco’ y ‘Just Mercy’. El actor amerindio, Wes Studi es el siguiente en el listado, destacando por sus interpretaciones de personajes nativos americanos. En el 18 está uno de los actores más celebrados actualmente, Willem Dafoe, aplaudido por la intensidad de sus papeles, su honestidad y empatía de su interpretación.

«Él es un actor muy generoso. Se preocupa por la actuación de otras personas y ayudarlos estando disponible para cualquier forma que se requiera.»

Alfre Woodard se queda con la posición 17, mientras que Kim Min-hee aparece en el 16. Fuera del Top 10 quedan importantes nombres como Michael B. Jordan (15), Oscar Isaac (14), Tilda Swintom (13), Julianne Moore (11). Uno de los más populares de los últimos años, Joaquin Phoenix, se queda con la posición 12, gracias a películas como ‘Walk The Line’, ‘Her’ y ‘Joker’.

10. Saoirse Ronan

Pese a su corta edad, Saoirse Ronan ya acumula 4 nominaciones a los Oscar, siendo la segunda más joven en lograrlo. Su actuación en películas como ‘Atonement’, ‘Brooklyn’, ‘Lady Bird’ y ‘Little Women’, le han valido este reconocimiento. Así, se postula como una de las estrellas más prometedoras de Hollywood, quien ha conquistado a miles con tan solo 26 años.

9. Viola Davis

Cuando Viola Davis finalmente ganó su Oscar por ‘Fences’, todos los asistentes se pararon a aplaudirla. Y es que Viola Davis es una de las mujeres más trabajadoras del cine y la televisión, que con sus dramáticas interpretaciones ha dejado sin palabras a sus fanáticos. Drama, misterio, acción, comedia y musicales, el talento de Davis puede verse a lo largo de múltiples géneros.

8. Zhao Tao

Zhao Tao es una de las actrices más importantes del cine chino. NY Times la reconoce dentro de sus mejores actores y actrices, gracias a papeles en películas como ‘Mountains May Depart’, ‘Ash Is Purest White’, ‘Li and the Poet’, entre otras. Así, queda claro que el talento no está solo en Hollywood, sino que en todo el mundo existen interpretes con destacado talento que son dignos de reconocimiento

7. Toni Servillo

El legendario actor italiano Toni Servillo no podía ser excluido de esta lista. Servillo es reconocido por sus interpretaciones en películas como ‘La Grande Belleza’, ‘Il Divo’, ‘Gomorra’, entre otras. Y es que el actor es considerado como una de las leyendas vivas más importantes de Italia.

6. Song Kang Ho

Una de las mejores consecuencias del éxito de ‘Parasite’, es el reconocimiento mundial del actor Song Kang-Ho. El interprete coreano ha sido una leyenda en su país desde hace años, pero su excelente interpretación en la película ganadora del Oscar, le valió que el mundo aplaudiera su talento. Además, es reconocido por películas como ‘Memories of Murder’ y ‘The Host’.

5. Nicole Kidman

Reina del drama por excelencia. El rango actoral de Nicole Kidman ha impactado a muchos que no la consideraban una importante fuerza de la actuación. Ha sido nominada cuatro veces al Oscar en este siglo, por ‘Moulin Rouge!’, ‘Rabbit Hole’ y ‘Lion’, triunfando gracias a su actuación en ‘Las horas’. A través de los años ha interpretado papeles tan diversos como su talento, ya sea en la gran pantalla o en la televisión, donde se ha coronado con series como ‘Big Little Lies’.

4. Keanu Reeves

Si de héroes de acción se trata, Keanu Reeves es uno de los más celebrados. No solo por sus emocionantes actuaciones en películas como ‘Matrix’ o ‘John Wick’, sino que también por la humildad con la que se presenta ante la gente, ganando la admiración de muchos. Con sus películas, le ha dado una revitalización al género de acción, presentando a complejos protagonistas que son dignos de apoyar.

3. Daniel Day-Lewis

Cuando Daniel Day-Lewis anunció su retiro, una parte importante de Hollywood se sintió vacía. Por décadas el actor ha dado algunas de las interpretaciones más emocionales e impactantes de la historia del cine. Sin exageraciones, a través de un meticuloso estudio del personaje y con honestas interpretaciones, sus papeles sacan aplausos con cada una de sus acciones. Se reconoce por su participación en películas como ‘There Will Be Blood’, ‘Lincoln’, ‘Gang of New York’ y ‘Phantom Thread’.

2. Isabelle Huppert

Isabelle Huppert tomó al mundo por sorpresa con su interpretación en el thriller ‘Elle’. Pero su increíble actuación fue una confirmación para quienes han seguido de cerca la carrera de la actriz francesa. Reconocida además por sus papeles en ‘La Pianista’, ‘8 Mujeres’ y ‘El porvenir’, la popularidad que alcanzó con ‘Elle’ no hizo más que ratificar el talento de una de las actrices más importantes de Francia.

1. Denzel Washington

Actor, director, guionista. A lo largo de su carrera, Denzel Washington se ha encargado de darle un espacio a las historias de la comunidad afrodescendiente que buscaban una parte del estrellato de Hollywood. Denzel es reconocido por su trabajo en ‘Fences’, ‘Eli’, ‘Antwone Fisher’, ‘Training Day’ y más. Gracias a esto, The NY Times lo eligió como el mejor de los actores del siglo XXI.