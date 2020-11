Esta jornada se realizó la segunda sesión del consejo asesor Abrir las escuelas paso a paso 2020-2021, mesa de trabajo que está integrada por autoridades, especialistas de salud, académicos de universidades, integrantes de la Unesco, entre otros, y que en la presente jornada estuvo encabezada por el ministro de Educación, Raúl Figueroa.

Una de las ideas que está en tabla del grupo es que el año escolar 2021 inicie en el mes de febrero y no en marzo como ha sido habitual, comentó el secretario de Estado.

“Existe una serie de elementos que hacen que la medida que anticipar el año escolar sea efectivamente recomendable tanto desde el punto de vista de la salud como también de la necesidad de contar con una preparación adecuada en los establecimientos educacionales, y también, de asegurar en la medida de lo posible la mayor presencialidad que se pueda dar”, afirmó.

Sin embargo, el ministro aclaró que la medida aún está en análisis. “Ciertamente lo conversamos hoy con el consejo asesor, no se ha tomado ninguna decisión sobre ese punto y de tomarse se dará a conocer oportunamente“, indicó.

Tras el término de la reunión, el presidente de la Asociación Médica para la Prevención y miembro del consejo asesor, Humberto Soriano, sostuvo que es “absolutamente importante adelantar (el inicio de las clases), ojalá, más todavía de lo que han pensado, porque con el tiempo frío va a venir una segunda ola, eso no es ninguna duda. Ojalá que no llegue antes. Por lo tanto, empezar en febrero es muy razonable”.

“La posibilidad de que los niños vuelvan a clase y dejen de estar encerrados es una meta que tenemos desde los pediatras, desde las universidades, desde la Defensoría de la Niñez, desde el Colegio Médico. Hay consenso en que hay que volver a clase. La pregunta es cómo lo hacemos bien, y en eso estamos trabajando”, comentó el especialista.

Finalmente, Soriano, mencionó que el uso de “la mascarilla vino para quedarse y nos protege contra el contagio“. Esto tras ser consultado sobre que una de las problemáticas presentadas por la comunidad escolar es que los menores no quieran utilizar el cubrebocas, porque les resulta incómoda.

“Enséñenles a sus niños a usar la mascarilla. Desde los dos años busquen una mascarilla que no se empañe, que no se rompa la oreja, que no se rompa la nariz. Entonces, búsquele una linda que el niño quiera usar, acostúmbrelo”, concluyó.