Recientemente ha hecho noticia un tema que llama mucho la atención, ya que se dio a conocer que el Vaticano abrió una investigación sobre el supuesto «me gusta» del papa Francisco en su cuenta de Instagram a una fotito de la modelo brasileña Natalia Garibotto, quien aparece semidesnuda, según explicaron fuentes oficiales.

Caso ‘Like’

Sin duda que este «me gusta» alborotó las redes y la voluptuosa modelo respondió en twitter: «al menos me voy al cielo», comentario que le hizo conquistar aún más seguidores en las redes.

At least I’m going to heaven https://t.co/w3nMYWVR6T

— Natalia Garibotto (@NataaGataa) November 13, 2020