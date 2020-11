WhatsApp: ya están disponibles los mensajes que se autoeliminan

WhatsApp constantemente está sumando nuevas funciones y ahora se ha informado que ya está disponible una nueva herramienta que consiste en que los chats desaparecerán automáticamente a los siete días de ser enviados.

Así es, y además esta opción se puede usar tanto en diálogos privados como grupales.

En el caso de las conversaciones privadas, cualquiera de las dos personas puede activar o desactivar los mensajes temporales. En los grupos, solo quienes los administren tendrán el control para hacerlo.

‘Al principio, ofreceremos la opción de que los mensajes desaparezcan después de siete días porque consideramos que este período de tiempo les permitirá a los usuarios seguir el hilo de la conversación sin olvidarse de qué estaban chateando’, informó WhatsApp.

‘Transcurrido este tiempo, los mensajes recibidos, tales como aquella lista de supermercado o la noticia de la semana pasada, desaparecerán del chat si la opción está activada’, se añade en el comunicado.

-Lo primero es contar con la última actualización de WhatsApp. Para eso hay que ir a Apple Store o Google Play Store, según sea sistema operativo iOS o Android, y actualizar WhatsApp.

Para activar en un chat individual

-Abrir la conversación, tocar el nombre del contacto, luego “Mensajes temporales”, luego “Continuar” y, finalmente, “Activados”. Para desactivar la opción hay que volver a repetir estos pasos, pero presionar “Desactivados”.

Para activar la función en un chat grupal

-Hay que hacer los mismos pasos, solo que el único que podrá hacerlo será el administrador. Entonces, quien administre el grupo, deberá abrir el chat grupal de WhatsApp, tocar el nombre del grupo, luego elegir “Mensajes temporales”, continuar y seleccionar “Activados”. Para desactivar hay que hacer lo mismo, pero al final, presionar “Desactivados”.

Si un usuario no abre la app durante siete días, el mensaje desaparecerá. Pero la vista previa todavía podría mostrarse en las notificaciones.

Cuando se responde a un mensaje, se cita el mensaje inicial. Si se contesta un mensaje temporal, el texto citado puede permanecer en el chat después de los siete días.

Si se reenvía un mensaje temporal a un chat con los mensajes temporales desactivados, el mensaje no desaparecerá.

Si un usuario crea una copia de seguridad antes de que desaparezca un mensaje, este se incluirá en la copia de seguridad. Los mensajes temporales se eliminarán cuando un usuario haga la restauración desde una copia de seguridad.

¿Qué pasa con las fotos y videos cuando se activan los mensajes temporales?

De forma predeterminada, los archivos multimedia que se reciben en WhatsApp se descargan automáticamente en la galería de imágenes.

Si los mensajes temporales están activados, los archivos multimedia enviados en ese chat desaparecerán, pero se guardarán en el celular si la descarga automática está activada. Para desactivar la descarga automática en WhatsApp hay que ir hasta Ajustes/ Datos y almacenamiento.

Introducing disappearing messages. Now you can set chats to disappear after 7 days. Because not all messages need to stick around forever. pic.twitter.com/3Ny2mVxSaQ

— WhatsApp Inc. (@WhatsApp) November 5, 2020