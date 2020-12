Ellen Page anuncia que es transgénero: ahora es Elliot Page

Con un extenso comunicado en su cuenta de Twitter, el actor hasta ahora conocido como Ellen Page anunció que es transgénero y no binario.

En la red social, la protagonista de Juno reveló que usa los pronombres él y ellos y que su nombre es Elliot Page.

“Hola amigos, quiero compartir con ustedes que soy trans, mis pronombres son él/ellos y que mi nombre es Elliot. Me siento afortunado por escribir esto. Por estar aquí. Por haber llegado a este lugar en mi vida”, comenzó escribiendo en su comunicado.

Más adelante agregó que “siento abrumadora gratitud por la gente increíble que me ha apoyado en este camino. No puedo empezar a expresar lo increíble que se siente por fin amar quien soy lo suficiente como para seguir a mi auténtico yo. Me han inspirado tantos en la comunidad trans”.

“Gracias a todos por nuestra valentía, nuestra generosidad e incesante trabajo para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Ofreceré cualquier apoyo que pueda y continuaré esforzándome por una sociedad más igualitaria y con más amor”, finalizó.

Cabe destacar que desde hace muchos años, Elliot había dicho públicamente su orientación sexual, y siempre ha sido una de las celebridades de Hollywood que más visibilidad le ha dado a la comunidad LGTBIQ+.