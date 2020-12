El pasado viernes Anita Alvarado fue detenida por Carabineros luego de protagonizar un altercado con su ex pareja, quien además es el padre de su hijo menor y que justamente había ido a buscarlo.

Esto es lo que dijo Francisca, una de las hijas de la ‘Geisha’, quien explicó a través de un video en Instagram que su madre fue detenida tras una supuesta agresión contra esta persona.

Esto dio paso al actuar de Carabineros, quienes detuvieron a Anita Alvarado y se la llevaron a la 36° Comisaría de La Florida.

«Hoy día en la tarde llevaron a mi mamá presa por algo nada que ver», expresó la joven.

Agregando que «la ex pareja de mi mamá, no son pareja actualmente, vino a buscar a mi hermano más chiquitito, que es su hijo, con unos papeles que no decían cuándo tenía que buscarlo».

“Literal llegó y dijo: ‘Dame a mi hijo’. Vino con gente que no conocemos, y se aprovechó, porque estaba la policía ahí, y se llevaron a mi mamá, porque le pegó una mini cachetada», agregó Francisca.

Además, acusó que los policías dijeron: “Le pegó un combo. No, como que empezaron a inventar”. Señalando que «es súper injusto. Solo quería decir eso para que no haya malos entendidos».

Finalmente, la discusión terminó con la empresaria siendo llevada hasta la 36° Comisaría de La Florida.

Las declaraciones de Anita

Horas después, Anita Alvarado fue liberada, por lo que aprovechó de compartir un video en su misma cuenta de Instagram para explicar lo ocurrido.

“Estuve presa. Acabo de llegar a mi casa, estoy súper cansada y agotada, porque descubrí al verdadero Chile, descubrí cosas que yo no las creía”, partió diciendo la madre.

Según explicó, el padre de su hijo menor llegó a su domicilio con unos papeles que acreditarían que durante este viernes, él podría llevárselo a su casa.

Sin embargo, Anita Alvarado acusó esto no era correcto, explicando que si bien la Corte Suprema había dictaminado que el papá podría visitarlo durante miércoles, jueves y los fines de semana, aún no se había aplicado la medida.

La denuncia y acusaciones

Sin embargo, lo que más impactó en el relato de Anita Alvarado fue lo que continuó en su video.

Y es que la ‘Geisha’ declaró que no tiene intención de dejar que su hijo de siete años esté con su padre, ya que siempre que se lo llevaba, el pequeño volvía con heridas.

«Mi hijo llegaba con las manos quemadas, con vidrios en la manos, afiebrado, con vómitos (…) Todas esas pruebas estaban en el tribunal», señaló la empresaria.

Pero eso no era todo porque después contó hechos más graves, según sus palabras. Y es que Anita Alvarado denunció que su ex pareja había abusado de ella e incluso la había violado.

«Me drogaba con pastillas para la crisis de pánico, me ofrecía una cerveza y me violaba y me grababa», reveló en el crudo relato.

Junto con esto, Alvarado recordó cuando habló en televisión sobre los supuestos negocios irregulares de la minera donde trabaja este hombre, por lo que aseguró se trataría de una venganza.

“Este fue mi castigo por decir la verdad. Él debe estar tan feliz que me hayan metido presa y que su hijo viera que me llevaron presa. Yo no tengo miedo de caer presa, con tal de defender mis hijos, haré todo por ver a mis hijos”, sentenció.

Finalmente expresó que «o pasé súper mal, sufrí, les prometo que no me importa ir presa, pero no le pasaré a mi hijo (…) No quise denunciar (los abusos) por mi hijo”.

Además, señaló que daría más detalles de todo en un Instagram Live que realizaría en las próximas horas.

