“Hace cuatro años que no veo tele”, dijo Jordi Castell, quien actualmente está dedicado a sus dos programas de Instagram El Aperitivo —para la revista Velvet— y Elegidos y referentes, sobre arquitectura. El fotógrafo, otrora animador y panelista de emblemáticos espacios de la pantalla chica, contó por qué está alejado de dicho medio.

“Me han invitado mucho a programas de televisión este año, pero a mí no me conviene ir en este minuto”, señaló Castell a LUN. “No es rentable, lo que pagan da para la risa y muchas veces es menos de lo que yo cobro por un posteo mío en Instagram. Y tampoco me da confianza ir a un programa”.

En esa línea, criticó con dureza las repeticiones del capítulo de La Divina Comida en el que aparece. “No importa que no me paguen, pero me parece demasiado precario a nivel comunicacional“, argumentó. “A pesar que no tienen recursos para contenidos nuevos, dale programación al adulto mayor o a los niños, si hay tantas familias que no tienen plata para pagar Netflix o esas cosas”.

Consultado sobre si perdió interés en la televisión, Castell contestó de manera afirmativa. “Me di cuenta que las redes sociales son mucho más rentables que la TV y la relación que tengo con el público es sin filtro. Me fascina. Instagram lo bueno que tiene es que es orgánico y sin edición”, afirmó.