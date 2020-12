Hace semanas que se viene especulando sobre la llegada de ‘Yerko Puchento’ a La Red, lo que ocurrirá finalmente el próximo martes 22 de diciembre, cuando Daniel Alcaino se presente con su personaje en ‘Mentiras verdaderas’.

‘Voy a estar a prueba’, reveló el actor en su visita al matinal ‘Mucho gusto’, este miércoles.

‘Me dieron una oportunidad porque estábamos en negociación, pero como que el mundo no se atreve. Veamos lo que pasa el 22. Pero viendo el libreto que estamos haciendo, yo creo que vamos a durar un sólo programa’, bromeó el actor.

Por su parte, La Red compartió un spot en el que se confirma la participación de ‘Yerko Puchento’ en el estelar que conduce Eduardo Fuentes.

Yerko Puchento el 22’de diciembre en La Red. pic.twitter.com/1ppJ3fOPL4 — alejandra matus (@alejandramatus) December 17, 2020

Cabe destacar que ‘Yerko Puchento’ salió de pantalla en junio de 2018, cuando Canal 13 emitió el último capítulo de ‘Vértigo’.

Meses más tarde, el guionista Jorge López era desvinculado de la estación privada, poco antes de ser despedido el propio Daniel Alcaíno.

Desde entonces, la dupla se concentró en el formato de shows en vivo y, más recientemente, en espectáculos vía streaming.

Pero el asunto no quedó ahí, ya que Daniel decidió demandar al canal por no pago de cotizaciones.

‘Averigüé con un abogado laboralista y también con colegas que habían estado en TVN y en otros canales. Trabajé en el canal por 21 años ininterrumpidamente y exigía el pago de mis cotizaciones’, contó en un programa online.

La demanda interpuesta por el actor, que aún se encuentra en tribunales, exige una indemnización de 55 millones de pesos.

Por otra parte, Alcaíno ha sido noticia esta semana por la arremetida de Sebastián Dávalos en su contra. El hijo de Michelle Bachelet demandó en julio de 2018 por indemnización de perjuicios a Canal 13 acusando ‘persecución’, luego de las sátiras rutinas del humorista emitidas en en ‘Vértigo’, en el marco del Caso Caval.

El caso había quedado en stand by. Sin embargo, la defensa de Dávalos busca evitar la discusión de si acaso las rutinas del personaje califican o no como injurias, dando por sentado que sí corresponden a este tipo penal.

‘Este es un hecho que no tengo por qué probar. Está claro que todo Chile vio a Yerko Puchento e incluso la magistrado y, por lo tanto, es un programa de emisión nacional. Ese hecho no lo controvirtió el abogado de Canal 13, porque uno formula los puntos de prueba de acuerdo a las controversias que se formulan entre una posición y otra. Lo que dijo el abogado de Canal 13 en su contestación es que sí hubo una mofa y lo trató de delincuente, pero esto no incide en los perjuicios’, contó el abogado Carlos Fierro a La Tercera PM.