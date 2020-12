Lucila Vit respondió tras críticas sobre su relación con Rafael Olarra

Hace unas semanas que se ha venido comentado sobre el «romance» de Lucila Vit con el ex futbolista Rafael Olarra.

Pero ahora la argentina y el ex deportista, parecieran haber confirmaron que están iniciando una relación amorosa.

Recordar que hace un tiempo se supo que la modelo había terminado su pololeo de poco más de un año con el futbolista Lucas Passerini, quien actualmente juega en un equipo de mexicano.

Mientras que Olarra, ex jugador de Universidad de Chile y hoy comentarista, se encontraba en una relación con la panelista de televisión, Natalia Mandiola.

¿Se confirmó el romance?

Aunque hasta el momento ni él ni ella se han referido directamente a su nueva relación, sí dejaron algunas indirectas en redes sociales.

Y es que en una de sus últimas publicaciones, el ex deportista escribió: «Quédate con lo realmente importante». Esto acompañado de una serie de emoji con corazones, estrellas y la bandera de Argentina.

A lo que Lucila Vit respondió: «Quédate con lo que te suma y hace feliz siempre…y sobre todo, con la conciencia tranquila!».

Así, fue en dicha publicación donde aparentemente la modelo habría confirmado la relación con ese comentario.

Además, el propio ex defensor aseguró en el programa Me Late, del canal TV+ que: «hoy en día te podría decir que sí, estamos iniciando algo», comentando además que no hubo infidelidad por su parte.

«Jamás, porque yo cometí ese tipo de errores y no los quiero volver a cometer jamás», dijo Olarra en su momento.

Lucila Vit respondió a las críticas

Pero esto no terminó ahí, sino que Lucila Vit volvió a tirar una indirecta a través de redes sociales, pero esta vez en su cuenta de Instagram.

Así, la modelo compartió una publicación a través de dicha red social donde escribió un potente y claro mensaje.

«Juzgar a una persona no define quién es ella… Define quién sos vos…Paz y mucho amor para todos!!», afirmó Lucila Vit junto a la publicación.

Revisa el post a continuación: