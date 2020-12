Marvel anunció una nueva película de «Los 4 Fantásticos»

Y Marvel sigue con sus maravillosos anuncios.

Esta vez le tocó a una vieja conocida.

Se trata de «Los 4 Fantásticos», quien tuvo tres películas a cargo de FOX anteriormente.

De hecho, esta es la tercera vez que se va a intentar llevar al cine. Ya que hace unos años atrás se intentó llevar nuevamente con un grupo diferente de actores. Sin embargo, fue un fracaso debido a la mala calidad de la cinta.

No obstante, dicen por ahí que la tercera es la vencida.

Cabe destacar, que aun no hay una fecha para el inicio de las grabaciones ni hay un elenco confirmado. Lo que sí está confirmado es que el director de la cinta será Jon Watts, quien dirigió las tres películas de «Spiderman» protagonizadas por Tom Holland.

Jon Watts will direct the new feature film for Marvel’s First Family, Fantastic Four! pic.twitter.com/Eu26ghxbGT

— Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020