Michelle Pfeiffer vuelve al Universo Cinematográfico de Marvel en «Ant-Man 3»

Pese a que aun no hay una vacuna contra el Covid-19, de a poco las producciones cinematográficas están volviendo a los rodajes, respetando todas las medidas para evitar los contagios por coronavirus.

Y este parece ser el caso de la tercera parte de Ant-Man.

Michelle Pfeiffer, quien dio vida a Janet Van Dyne, madre de Hope Van Dyne (The Wasp), en la segunda entrega de la peli Ant-Man And the Wasp, confirmó que vuelve al Universo Cinematográfico de Marvel.

Pfeiffer, quien fue la Wasp original junto al padre de Hope (Michael Douglas), conversó con el podcast Ladies First, donde confirmó su participación y la de su compañero Michael Douglas como Hank Pym.

Te puede interesar: «¡Siempre con humor! Katy Perry mostró su secreto para mantener su figura tras haber sido mamá»

Sin embargo, la actriz no solo tenía esta noticia que dar. Además, dio a conocer que el rodaje partiría en otoño de 2021 y que llegaría a los cines en 2022.