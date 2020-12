Pancho SaavedrayJean-Philippe Cretton contaron que había una “mala onda” entre ambos en el pasado.

Así es, ya que el rostro de CHV estuvo invitado en el programa de Instagram de Saavedra, Un tinto de verano, donde entregaron detalles de la enemistad, que surgió tras una portada de un medio de comunicación.

“En esta portada peleadora supuestamente estábamos peleando, esta era por quién reemplazaba a Martín en el matinal, ¿te acuerdas?”, recordó Francisco, haciendo alusión a un titular del diario La Cuarta que decía: “Panchito le sopla en la oreja a Jean Philippe”.

Luego de esto Tras esto, Cretton expresó: “Ahí empezaron los problemas (…) Pero yo avisé po, dije: ‘Aquí puede haber un problema. Yo no quiero pasar a llevar al Pancho’. Porque me habían llamado, que yo no podía, que después no podías tú y dije: ‘Ah, aquí va a quedar la cagá, porque vamos a estar los dos’. Y me dijeron: ‘No, no te preocupes, si no va a pasar nada’. Y efectivamente era difícil poder llevar la cuestión adelante”.

Pancho agregó: “Fue todo culpa de Pablo Manríquez (productor ejecutivo de Bienvenidos en ese momento) (..) Pero espérate, ni tú te peleaste conmigo, ni yo me peleé contigo. Ahora, después de esa portada hubo una lejanía entre los dos“.

“Después yo te tuve que decir a través de John, nuestro peluquero: ‘Oye, ¿qué hueá te pasa que me tienes bloqueado? ¿Qué es lo que te pasa si yo no te he hecho nunca nada?”, contó Pancho, detallando que luego éste lo desbloqueó rápidamente.

“Sí, es que a mí me pasa eso, se me quita el enojo después“, dijo la pareja de Pamela Díaz, reconociendo luego: “Pero me acuerdo que te pelaba en un momento. Yo decía: ‘Ahora el Saavedra se cree la raja. Ahora que le va bien se cree la raja’. Así decía yo. ‘Oye, yo trabajé con el Saavedra y nos llevábamos bien, y ahora que le va bien se cree la raja’. Y mis amigos que me decían: ‘¿Cómo es el Saavedra?’. ‘Es pesado‘, decía yo”, cerró entre risas.