Actor de «La casa de papel» podría tener coronavirus

Uno de los actores de “La casa de papel” ha debido permanecer aislado por tener contacto directo con un positivo al covid-19. Se trata de Miguel Hernán, quién interpreta a «Río».

El intérprete contó la situación en Instagram explicando su postura frente al Covid-19. «A ratos pienso que esta vida es una farsa y los rodajes son la realidad. Esta época que nos está tocando vivir es como una novela de ciencia-ficción», escribió. También comentó porque no había dicho nada antes, mencionando que «no he subido nada en redes estas fechas por qué soy más de estar con los que me rodean viviendo la vida».

Elenco de La casa de papel

Todos los fans de la serie se encuentran preocupados por si esta situación afectará el rodaje de la quinta temporada. Sin embargo no se ha dado información al respecto.

Sin duda el Coronavirus no ha dado tregua a «La casa de papel». Al comienzo de esta pandemia otro personaje principal se vio infectado. Se trata de Itziar Ituño quien interpreta a «La inspectora» en las primeras temporadas, pero que luego se convierte en «Lisboa» apoyando a la banda .

«Es oficial, desde el viernes por la tarde tengo los síntomas (fiebre y tos seca) y hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico. Es coronavirus. Mi caso es leve y estoy bien pero es muy muy contagioso y superpeligroso para la gente que está más debil. Ésto no es tontería, ser conscientes, no lo tomeis a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego» fueron las palabras de la actriz de La Casa de Papel en marzo de este año.