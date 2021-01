“No voy a estar nunca con un hombre que no me deje hacer lo que yo quiera, no hay una conversación” dice la intérprete de 46 años

Antonella Ríos recientemente se sumó a la app UnLock, donde comparte su más osadas fotos.

En entrevista con La Cuarta, la actriz de 46 años dijo que : “Es una aplicación donde uno hace imágenes que son de contenido exclusivo y que no se suben a Instagram, porque las censurarían“.

“Es muy amplio lo de artístico. Está muy manoseado ese término. El contenido que subo a UnLock son desnudos osados“, agregó ella.

“En general son fotografías producidas, pero también hay algunas tipo selfie. Siempre se publica contenido donde uno se programa para hacerlo. No es una foto a la pasada, hay pega detrás“, continuó Anto.

Asimismo, dijo que en las fotos está sola, pero ha pensado en “jugar con alguien más“. “No es una mala idea”, reconoció. Consultada si podría hacer esto con su pareja, sostuvo: “Yo creo que a él no le gustaría“.

Eso sí, aseguró: “No voy a estar nunca con un hombre que no me deje hacer lo que yo quiera, no hay una conversación”.

Sobre lo que dicen las personas, Ríos espetó: “No me importa mucho. El ‘qué dirán’ obvio que influye, pero no lo veo como algo terrible, porque primero que todo son fotos artísticas y también sugerentes”.

Finalmente, concluyó: “No puedo entender que estemos en 2021 y que aún el desnudo sea tema de conversación“.

