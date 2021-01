Así es la nueva vida del recordado Peter, la anguila

Si te decimos Pedro Dayan Millán, probablemente el nombre no te suene para nada, pero si te mencionamos a Peter, la anguila de seguro recordarás el pegajoso baile.

Y es que su one hit wonder —que se traduce a cantante de un solo éxito— puso a este joven cubano-estadounidense en reconocimiento mundial en 2012 con su tema «El estilo de Peter La Anguila».

Fue tal su popularidad que Peter incluso se volvió viral en YouTube, alcanzando cifras impensadas en corto tiempo. “En menos de 24 horas ya tenía 5 millones de reproducciones. Fue un cambio de la noche a la mañana”, recordó el cubano.

Ahora, el mismo artista contó cómo ha sido su vida, en entrevista con el programa mexicano «De primera mano» de Imagen Televisión.

Los excesos tras la fama

Con el éxito, Peter la Anguila saltó a la fama de forma repentina, donde dicha popularidad lo llevó a excesos, detenciones, violencia doméstica y una serie de problemas.

Todo explotó en 2015 cuando terminó en la cárcel por violencia doméstica contra su pareja y madre de sus gemelos, la reguetonera Yenia Millán.

“Quince días antes fue ella la que cayó presa por violencia doméstica hacia mí. Eso es lo que nadie sabe. Pero como es la mamá de mis hijos, retiré todos los cargos”, explicó Peter al programa.

El cubano agregó que “después vuelve a haber otra discusión. Los vecinos llaman a la policía, salgo y digo que fui yo. Ella retira los cargos, pero me cae arriba el Estado de Florida”.

El músico fue detenido y posteriormente dejado en libertad tras el pago de una fianza de cinco mil dólares.

Los excesos y las drogas

Además de sus días en cárcel, Peter la Anguila fue detenido nuevamente, pero en 2017. Esta vez fue por posesión de cocaína.

El joven de 26 años detalló que “es un mundo donde ves de todo, entras a una fiesta y hay todo: cocaína, marihuana. Las mujeres se me tiraban encima”.

Agregando que «antes yo era el que corría tras ellas, y ahora tenía que correr para que no me cayeran encima”, complementa.

Peter confesó que fue él quien dijo que tenía la droga, por lo que «estuve 21 días en la corrección de Miami”.

¿En qué está Peter, la anguila en la actualidad?

Hoy, Peter Dayan Millán está alejando de las luces y las cámaras, viviendo una vida más tranquila y muy diferente a la de esa década.

“Antes todo el mundo estaba a mi lado y ahora nadie me dice nada”, reveló tras las polémicas en las cuales estuvo envuelto en estos años.

El artista cuenta que “caí en depresión cuando me tocó enfrentarme a la realidad. Ya no era Peter La Anguila, ahora me tocaba trabajar”.

“La gente me miraba y no entendía que una persona tan famosa ahora esté trabajando como cualquiera. Eso me chocaba”, aclaró, haciendo referencia a su trabajo como despachador de hamburguesas.

Y es que el joven cubano vive una realidad totalmente opuesta en Miami, Estados Unidos, trabajando en una panadería para ganarse la vida.

“Lo que hacemos es la masa de pan para restaurantes y aeropuertos. El pan de nosotros es salado y a la vez un poco dulce”, contó en la entrevista.

Revisa la entrevista completa acá: