2020 fue un gran año para Benjamín Vicuña , ya que además se sumar nuevos proyectos en su carrera dio la bienvenida a su segundo retoño con China Suárez.

Amancio llegó al mundo el pasado julio, en medio de la pandemia, y desde ese momento tanto su mamá como su papá se han mostrado chochos con él, mostrando registros de su día a día.

De hecho recientemente Benja subió una foto a su Instagram con el pequeño, donde se ve los impactante ojos azules que el pequeño tiene y lo mucho que ha crecido. Además, varios recalcaron el gran parecido que tiene con su madre.

«Guagua buda», escribió el actor junto a la foto, ya que Amancio aparece con una especie de turbante en su cabeza, mientras es tomado en los brazos de Vicuña.

El post ya suma más de 160 mil ‘Me gusta’ y varios mensajes como «Muy hermoso como su mamá», «2 bombones», «Que está grande», «Cuánta belleza en una sola foto» e «Igual a la China».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Benjamín Vicuña (@benjavicunamori)

China Suárez aclaró los rumores de supuesta pelea con el actor

Hace unos días que varios medios argentinos aseguraron que la pareja habría tenido una fuerte pelea a gritos, en un hotel donde pasaron el fin de año.

Ante la ola de reacciones, China decidió referirse a esto y emplazó a la cuenta de farándula en redes que empezó el rumor, a raíz de unos registros done supuestamente aparecía la pareja. «Hola @chusmeteando1. Esos no somos nosotros jajajaja. Chequear no, no? Les cuento que esta cuenta de una ‘periodista’ está algo obsesionada con nosotros. Su ‘fuente’ es una cuenta que me acosa, se ríe de mi y de mis hijxs hace varios meses», partió diciendo en su Instagram.

Ella agregó: «Fue uno de los fines de semana más lindos del 2020. La obsesión de algunas personas a veces me asusta. Todos los medios que levantan información FALSA, salen de este tipo de fuentes. Sean un poco más profesionales y creíbles. Llamen, investigue. No copien y peguen. Estas son las fuentes de esta periodista. Un poquito de seriedad, un poquito. Son los mismos que después salen a hablar en contra del bullying».

Por último, ella aseguró que: «Esta familia de la foto no somos nosotros. El niño se llama ‘Nicolás’ y jugó mucho con Magnolia. Jajaja ni siquiera chequean las fotos. Trato de ignorar, pero a veces es tan aburrido y desgastante que te pelotudeen y quieran boicotear constantemente. Me gusta que tengan mi versión y contarles cómo se manejan y mienten tantas veces».