Comentarios de actrices generaron los celos de Pamela Díaz

No hay duda que desde que confirmaron su relación muchos están pendientes de lo que sucede con Pamela Díaz y Jean Philippe. De hecho hasta fueron reconocidos como una de las parejas del año por el sitio internacional E! Online.

Debido a esto ella dio una entrevista esta semana al medio antes mencionado, donde entregó nuevos detalles sobre su relación. «¿Son de celarse?», le preguntó el periodista a la animadora, ante lo cual ella reconoció que sí.

«Yo sí, pero no loca. Un poquito», confesó Pamela. Luego el periodista quiso ir más allá y le consultó a la comunicadora si es que había encontrado algún comentario «picantón» o «subido de tono» en las redes sociales de su pololo. Fue ahí que la modelo se atrevió a contar una situación que la incomodaba.

«¿A Jean Phi? Sí, de unas famosas, pero da lo mismo, no voy a decir. Hay como dos actrices que me molestan, pero no lo vamos a decir», declaró la panelista de «Me Late Prime».

Si bien «La Fiera» no quiso revelar la identidad de estas actrices que le generaban celos, aclaró que sus escritos fueron antes de que ellos hicieran pública su relación.

«No corresponde, porque todavía le siguen poniendo me gusta y está bien. Y ahora que estamos juntos es como ‘qué linda pareja’«, agregó Díaz.

Finalmente le preguntaron a Díaz si es que Jean Philippe era celoso, ante lo cual ella respondió: «es celoso, pero tampoco mucho».

Pamela Díaz se ganó la aprobación de su suegra

Recientemente Jean Philippe realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram junto su mamá, Ana Victoria Vásquez, para promocionar sus clases de inglés online. No obstante, en la instancia los seguidores del comunicador también le consultaron a la mujer si es que aprobaba la relación amorosa de su hijo con ‘La Fiera’.

“Sí, obvio. Me gusta porque tiene esta cosa de familia, de unión y yo soy súper regalona entonces me gusta eso, y tú estás feliz Jean Philippe, que me tiene que gustar a mi ella, te tiene que gustar a ti”, declaró ella.

¡Bien por Pamela!