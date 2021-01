Hace unas semana Jean-Philippe Cretton contó que se había realizado una vasectomía

Ahora el animador José Miguel Viñuela reveló en redes sociales que al igual que su colega él había hecho lo mismo.

En este contexto el rostro de Mega de hecho explicó que antes de saber que sería padre por cuarta vez él ya había considerado la opción de someterse a la vasectomía.

Sin embargo, por diversos motivos no la llevó a cabo.

‘Queríamos cerrar la fábrica, pero por la cuarentena no se había podido, y bueno, donde pongo el ojo pongo la bala. Y por eso quiero contarles que, chicas ya no tengo balas’, dijo el en Instagram.

Luego de dar la bienvenida a su cuarto retoño Viñuela contó que dijo: «hasta aquí no más llego, porque el kilo de guagua es caro, y yo le puse fecha a la operación y me van a creer que la Elisa nació el mismo día en que me iba a operar’, agregó el animador.

Sobre el procedimiento el animador sostuvo que salió «sin ningún dolor y tomé antinflamatorios por siete día’.