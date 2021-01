Si bien en esos año él no era presidente claro estaba que era un hombre muy poderoso, una de las razones por las que Donald Trump pudo salir en la segunda parte de las películas más populares de Estados Unidos: ‘Home Alone’, (Mi pobre Angelito)

Peo debido al actuar del actual presidente de los Estados Unidos fanáticos de la película y de su protagonista, Macaulay Culkin, vienen solicitando desde hace un tiempo que se edita la escena donde Trump aparece.

Y recordando esta petición, es que el actor que interpretó al pequeño Kevin McCallister respondió a un tuit realizado por una seguidora.

“Petición para reemplazar digitalmente a Trump en Mi pobre angelito 2, con Macaulay Culkin de 40 años», a lo que Culkin respondió con una sola palabra: «Vendido».

Luego de esta respuesta, el actor respondió con un “Bravo” a otro tweet, que mostraba la edición cómica que reemplazaba a Trump por un espacio vacío.

due to popular request I have removed trump from home alone pic.twitter.com/HoTA2csMl4

— ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ (@maxschramp) January 9, 2021