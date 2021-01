Minsal informó 2.450 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas

Esta lunes el Minsal informó que hubo 2.450 casos nuevos de coronavirus Covid-19 en Chile en las últimas 24 horas, alcanzando un total de 620.641 contagiados desde el inicio de la pandemia.

En detalle, 1.751 pacientes presentaron síntomas, mientras que 645 fueron asintomáticos. En tanto, 54 no fueron informados.

Además, no se reportaron fallecidos en las últimas 24 horas, ya que no hubo inscripciones en el Registro Civil, lo que no significa que no haya habido decesos, según el ministro Paris. El total de muertos en el país alcanza los 16.767.

De igual forma, indicaron que actualmente hay 16.626 casos activos y un total de 586.900 pacientes recuperados.

En tanto, se indicó que durante el último día se realizaron 25.497 exámenes PCR, llegando a un total de 6.603.470 test desde el inicio de la emergencia sanitaria.

Redes Asistenciales

En cuanto al estado de la red de salud, se informó que hay 787 hospitalizados en las UCI, 618 en ventilación mecánica, y 68 en estado crítico.

Asimismo, se cuenta con 280 respiradores disponibles en todo el país, y hay 9.403 cupos en residencias sanitarias.