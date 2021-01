“Si entras te voy a aforrar”: Ministro Delgado fue amenazado durante velorio de agricultor baleado

Recientemente se dio a conocer que el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, fue amenazado cuando este viernes intentó ingresar a la iglesia donde se estaba desarrollando el velorio de Orwald Casanova, agricultor que falleció tras ser baleado en la comuna de Victoria.

Uno de los asistentes le negó duramente el ingreso al jefe de gabinete, mientras que otros le manifestaron su rechazo de su presencia en el lugar, acusando que “es una verdadera ofensa la que usted hace de venir para acá“, consignó Meganoticias.

“¿A qué viene, a qué viene, ministro? No lo queremos ver”, expresó el principal sujeto. “¿A qué viene, carajo? No lo voy a escuchar, porque usted es un carajo, y no lo voy a dejar entrar. Si entras te voy a aforrar. Si entras te voy a aforrar. Que te quede claro“, continúo.

Ante la reacción de la persona, la autoridad le responde “está bien no voy a entrar, pero conversemos“, a lo que el hombre le dice “no si no necesito conversar contigo, carajo. Nadie quiere conversar contigo“.

Luego, otras personas también le manifestaron su rechazo al jefe de gabinete y otras autoridades que lo acompañaban.

Finalmente, el secretario de Estado le dijo a uno de los asistentes que “si es incómoda la presencia, no queremos causar ningún problema. Aquí nosotros queremos venir a manifestar las condolencias, no queremos generar ningún tipo de inconveniente”, a lo que este le responde “si sintiera algo ven, pero a qué mierda viniste“.

“Lamentablemente, yo se lo dije al Presidente, no sirven las condolencias, sirve que actúen. Que se pongan los pantalones, lo que está ocurriendo es culpa del Gobierno, y se lo dije a Sebastián Piñera, porque lo conozco: ponte los pantalones“, continuó.

“Le quitaron las herramientas a Carabineros, le quitaron las herramientas a Investigaciones. El terrorismo se mete por todas y usted no se pone los pantalones firme. Pero no sacamos nada con venir a dar el pésame”, agregó.

Delgado: “No lo tomo como algo personal, lo tomo como una reacción humana”

Tras lo ocurrido, le fue consultado al ministro sobre lo sucedido y manifestó que “no pude ingresar de la puerta hacia adentro, porque la verdad es que yo soy muy respetuoso de la situación”.

“Mucha gente en la región de La Araucanía vive a diario situaciones límites. La muerte de un familiar, de un ser querido es una situación límite. Yo no soy quién para cuestionar la reacción de algunas personas que efectivamente no me recibieron como yo hubiese querido“, sostuvo.

“No lo tomo como algo personal, lo tomo como una reacción humana, la cual comprendo y me hago cargo. Pero también pude conversar con gran parte de la familia, con el hermano, con el hijo y con algunos seres queridos que me abordaron de manera bastante amable, me explicaron la situación, y la verdad yo no voy a ser la piedra de tope para que un funeral siga su curso y por lo tanto estuve 15 minutos, tal vez un poco más, y me retiré como corresponde, de manera muy respetuosa”, finalizó.