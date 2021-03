El año pasado Américo pasó por un fuerte momento personal ya que se supo que con su esposa María Teresa Órdenes, se habían distanciado.

Como era de esperar esto fue bien duro para el artista ya que tampoco podía ver a sus hijos.

De hecho en ese entonces y en entrevista con Meganoticias, él dijo «En lo personal, lo he sufrido, la pandemia me trajo más dolores, decepciones y frustraciones que aires de ilusión y esperanza». Además, esa vez se refirió a la crisis familiar que vivía, señalando que «dejé de ser importante en la casa y de hecho después de 23 años estoy separado y me pegó durísimo, no puedo ver a mis hijos».

«Me encuentro ahora en otro foco, reconstruyéndome personalmente y no sé cómo vaya a ser mi futuro. He dejado de ser protagónicamente un ser importante en mi casa, eso golpeó» agregó.

Es más, durante los últimos meses lo vimos subirse el ánimo y hasta cambiando de look, por esta nueva etapa.

TODO HABRÍA MEJORADO PARA EL CANTANTE

Pero al parecer, esta situación habría cambiado, según lo que compartió una amiga de la pareja. Ella subió una foto de una salida, donde la pareja se mostraba junta.

La foto la subió María José Torrealba, conocida por su trabajo en voz en off en diversos programas y ahora es actual panelista en Milf. Ella subió a su Instagram la foto de una reunión con amigos, donde estaba Américo y María Teresa.

«Celebrando la amistad y los 11 años de la primera vez de @americooficial en el festival de Viña del Mar!!! Junto a su maravillosa esposa @pepa_dominga y su gran manager @melitonveraruiz,amigos de tantos años que adoro con todo mi corazón», escribió junto a la foto.

Las reacciones en redes a la foto de Américo y su esposa

Y rápidamente a María José le empezaron a preguntar sobre la pareja, asumiendo por muchos que era una imagen antigua.

Pero, ella expresó que era una foto actual y que el matrimonio de sus amigos está en un buen momento.

«No querida, no está separado, la foto es de hoy hace algunas horas», informó ante las constantes preguntas.

Incluso, la propia María José Órdenes compartió la foto en su Instagram.