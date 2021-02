El director de la OMS (Organización Mundial de la Salud) Tedros Adhanom, se refirió al viaje que realizó un grupo de científicos a la ciudad china de Wuhan, donde se descubrió al paciente cero con Covid-19.

Este grupo está compuesto por científicos de diez países diferentes, tales como Alemania, Reino Unido, Japón, Rusia, Estados Unidos, por nombrar algunos.

Y pese a que hace unos días se dio a conocer que el Covid-19 o coronavirus tenía origen animal, el director de la OMS aclaró que todas las hipótesis siguen abiertas y que no se ha descartado ninguna opción aún.

El grupo de científicos había informado que el hecho de que el virus hubiese salido de un laboratorio «no es una hipótesis que sugerimos«, y que para comprobarla había que hacer un «estudio más a fondo».

Sin embargo, Adhanom informó que el equipo de científicos se encuentra realizando el informe final de su investigación realizada en la ciudad de Wuhan en China, y que por esta razón todas las hipótesis siguen encima de la mesa y no se descarta ninguna.

Esta información, el director de la OMS lo dio a conocer en una reunión informativa del organismo internacional.

El grupo de científicos que visitó Wuhan para descubrir los orígenes del coronavirus o Covid-19, estuvo apoyado también por expertos de la OMS, además de la Organización de las Naciones Unidas (ONU o FAO por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).

En dicha reunión, el director de la OMS aprovechó de agradecer «a todos los miembros del equipo internacional por su trabajo». Además, recalcó que los científicos realizaron «un ejercicio científico muy importante en circunstancias muy difíciles».

