Me estai we’: Chicoca fue doble puntaje nacional y no va a recibir gratuidad

Ayer se enteró de esta buena noticia. Sin embargo, a pesar de su puntaje no califica para recibir el beneficio del estado.

Pucha que lata oh! Pese a tremendo puntaje!

A quién no le hubiese gustado ser parte de las y los estudiantes que han recibido los resultados de la Prueba de Transición (PDT), antaño conocida como la Prueba de Selección Universitaria (PSU), un día antes que todos solo por el hecho de ser Puntaje Nacional.

Y bueno eso ocurrió ayer. Durante la tarde se dieron a conocer los alumnos que obtuvieron Puntaje Nacional en la PDT. De hecho, hubieron algunos casos donde recibieron más de uno.

Ese fue el caso de Martina Contreras, quien cursó sus estudios secundarios en el Colegio Montessori en la ciudad de Talca.

La chicoca recibió tremenda noticia: Fue doble Puntaje Nacional en las pruebas de matemáticas y ciencias.

Según consigna BíoBíoChile, Martina terminó cuarto medio con promedio 7.

Claro que todo esto le sirvió re poco para poder acceder a la gratuidad universitaria. Pues su situación socioeconómica no la apaña para poder optar a este beneficio.

De hecho, fue enfática en expresar que en estos casos debería existir alguna excepción.

«En general no creo que la división del nivel socioeconómico sea muy justa. Sé que soy muy privilegiada, que tengo cosas que muchas personas no poseen o les cuesta obtener, pero al final siento que la división no ve familia a familia», comentó al citado medio.

Además, agregó que: «Tengo otra hermana en la universidad, tengo un hermano chico, hay más gastos. Que nos pongan al nivel de personas que tienen mucho más siento que es injusto».

Lo que sí, Martina tiene claro que con los puntajes que recibió, puede acceder a cualquier universidad.

No obstante, ya tiene lista su opción: Va a estudiar medicina en la Pontifica Universidad Católica.

«En primero medio no tenía idea qué quería estudiar, pero hace un año me decidí«, expresó.

De hecho, Martina ya tiene claro hasta en qué se quiere especializar. Quiere dedicarse al área de investigación.

«En especial con el contexto actual, que se tuvo que estudiar todo acerca de este nuevo virus, eso me atrae mucho, hallar cosas nuevas, crear«, finalizó.