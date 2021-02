Hace poco te contamos de la ola de críticas contra Karol Lucero debido a una publicación en Instagram y un «desubicado» comentario en esta.

Si bien la mayoría lo «funó» por lo ocurrido una figura pública salió en su defensa. Se trata de Paty Maldonado..

Recordar que el ex rostro de Mega compartió un pantallazo del momento, asegurando que “tenía 2 opciones. Quedar como un wn pesado y seguir de largo o un wn wn si tenía malas intenciones y me robaba el auto… Pero la confianza crea una mejor sociedad”.

La Maldo se refirió recientemente a lo ocurrido y defendió al ex Yingo: “Yo no entiendo ese odio por este niño, no lo entiendo, si usted me dijera ‘mire, fíjese que actuó como Raúl Alarcón -que todavía no se sabe-, o si actuó como Navarro, como Jadue’, yo le encontraría razón”.

Además ella recordó el episodio donde Karol fue acusado de tener sexo oral en pleno programa radial, señalando que “¿usted cree amiga sinceramente que van a grabar un video haciendo sexo oral en directo para subirlo después, cuando estaban transmitiendo en la radio?”.

“(En ese lugar) hay movimiento de gente, ¿usted cree que iba a haber sexo oral? Todos los que estaban ahí, era un chaqueteo entre ellos mismos, todos se prestaron para esto, si el error fue el amigo que lo subió creyendo que la cosa era simpática“, añadió.

¿Qué te parece?