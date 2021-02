Paramount Pictures confirmó la fecha de estreno de «Sonic, la película 2»

Vía FestiGame.com

Con una gran sorpresa fue anunciada la fecha de estreno de «Sonic, la película 2», la productora Paramount Pictures utilizó la cuenta oficial del filme en Twitter para lanzar un video donde confirman la fecha de estreno de la segunda parte de la película del erizo más rápido de los videojuegos. La fecha elegida fue el próximo 8 de abril de 2022.

En el «teaser» donde revelan el estreno solo se puede apreciar el título que llevará la película con un pequeño gran detalle… en el número 2 aparecen las colas del fiel compañero de Sonic, Tails. Con esto se confirma que las próximas producciones en relación a Sonic utilizarán a más personajes de la saga, ahora queda esperar si nos darán una nueva sorpresa el día del estreno.

Groundbreaking. Thought provoking. Extremely obvious. Presenting the official title of the #SonicMovie sequel: Sonic the Hedgehog 2! Catch #SonicMovie2 in theatres in 2022. pic.twitter.com/SlVk7fakp3

— Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) February 10, 2021