El nuevo Call Of Duty estaría siendo desarrollado por Sledgehammer Games, creadores de WW2

Hace unas semanas Activision dejó claro que el 2021 tendrá su propia entrega de Call of Duty. A pesar de que se haya informado con anterioridad que esta saga pasaría al formato anual, la tradicional confirmación ya se ha dado y ahora solo queda esperar para conocer más detalles acerca del nuevo proyecto.

Sin embargo, los encargados de llevar a la vida esta nueva entrega podrían haberse conocido ya. Una filtración reveló que un estudio asociado a Activision y que ya ha trabajado en el pasado con ellos sería la encargada de la versión 2021 del título bélico. Se trataría de SledgeHammer Games.

El estudio detrás de Call of Duty WWII, serían los encargados de dar vida a la nueva entrega de la saga. Esta filtración fue entregada por ModernWarzone, cuenta que ya ha protagonizado otras filtraciones relacionadas a la saga. El filtrador se mostraba muy seguro de esta información, aunque es mejor tomarse estas filtraciones con cautela, puesto que ni mucho menos proviene de fuentes oficiales.

En relación a SledgeHammer Games, el estudio no ha descansado desde el 2017, ya que la compañía también fue parte del desarrollo de Black Ops Cold War y de anteriores entregas como Advanced Warfare y Modern Warfare 2.

