¡Pedro Pascal encarnará a Joel en la serie de The Last Of Us de HBO!

Vía FestiGame.com

El pasado miércoles HBO reveló más detalles en torno a la serie de The Last of Us, producción que está siendo dirigida por Craig Mazin y Neil Druckmann.

Esta vez, se reveló a los actores que interpretarán a Joel y Ellie. El chileno Pedro Pascal será quien encarnará a Joel.

El actor viene de protagonizar la serie The Mandalorian de Disney Plus, donde se convirtió en el Mandaloriano. En tanto, será la actriz Bella Ramsey quien dará vida a Ellie. La joven actriz participó en Game Of Thrones donde interpretó el papel de Lyanna Mormont.

Esta noticia fue confirmada por Deadline, quienes revelaron que Pedro Pascal sería Joel en la serie The Last of Us de HBO. Esto fue confirmado por el propio director Neil Druckmann, quien utilizó su cuenta de Twitter donde hizo eco de la filtración.

Aaaaand there’s the other half. Stoked to have Pedro aboard our show! https://t.co/Etsjvfb2Wi — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) February 11, 2021

Con esta revelación, el dúo protagónico de la serie inspirada en la franquicia de Naughty Dog está listo para mostrar una perspectiva diferente de la tragedia que involucró a Joel y Ellie.