Raphael recuerda como vivió el terremoto de 2010: «Ni me lo nombren»

Esta semana fue parte del programa ‘Todos a Viña’ Raphael para habar sobre su trayectoria y su paso por la Quinta Vergara.

En la ocasión el espacio de Canal 13 recordó su presentación en el Festival de 2010, y como muchos recordamos ese año ocurrió el terremoto 8,8 en la escala de Richter, que impidió que la última noche se llevara a cabo.

Y si bien el artista realizó su show el 24 de febrero, él para ese día aún seguía en la ciudad jardín ya que se encontraba haciendo una presentación en el Casino Municipal el día anterior, por lo que pudo sentir el movimiento telúrico.

«Ni me lo nombren. Fue una noche muy especial, porque yo estaba recién operado (trasplante de hígado)», comenzó contando el cantante español.

«Acababa de acostarme y empieza el terremoto. Me sentó tan mal, que miré a Dios y le dije que ahora no, después de que me había salvado la vida», cerró Raphael ante el asombro de los animadores.

OTRAS EXPERIENCIAS QUE HA VIVIDO EN CHILE

Además Raphael se refirió a su última presentación en Chile en 2019 que la hizo junto a la Orquesta Sinfónica de Chile llevándose buenos comentarios por parte de la crítica.

Sin embargo, una situación se presentó a última hora que estuvo a punto de poner en riesgo su show, ya que el equipo que acompañaba al artista se le había olvidado llevar los pantalones, recurriendo a Martín Cárcamo para que pudiera prestarle unos.

«Yo estaba dispuesto a salir en calzoncillos, pero, bueno, me salvaron tus pantalones», dijo el cantante, a lo que Martín respondió que todavía usa la prenda y que la estaba usando en ese momento.

«Tiene tu olor», contestó provocando la risa del español.