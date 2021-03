Terminator tendrá una adaptación anime en Netflix

Netflix ha anunciado que está trabajando en una serie de anime sobre la saga cinematográfica «Terminator» .

Esto se hará junto a Skydance, la productora que posee los derechos de dicho universo.

El conocido medio The Hollywood Reporter, indica que la producción ejecutiva y el guión estará a cargo de Mattson Tomlin.

Él es quien co escribió la próxima película «The Batman» que protagonizará Robert Pattinson.

Este proyecto será producido por la japonesa Production I.G, con quien la plataforma de stremaing viene trabajando desde 2018.

«Todos los que conocen mi trabajo saben que creo en los grandes giros y en buscar el corazón de la historia. Me siento honrado de que Netflix y Skydance me hayan dado la oportunidad de acercarme a ‘Terminator’ de una manera que rompe con lo convencional, que subvierte las expectativas y que verdaderamente tiene agallas», dijo Tomlin en un comunicado.

Por el momento no hay mayor info sobre la trama que tendrá este anime de «Terminator», cuya saga inició en 1984 con seis películas estrenadas hasta la fecha.

The most terrifying killing machine in sci-fi history is back, just like it promised. Project Power’s Mattson Tomlin and legendary anime studio Production I.G are teaming up for an animated series set in the Terminator universe.

