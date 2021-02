«Tina»: Revisa el primer adelanto del documental de Tina Turner

Próximamente se estrenará un documental sobre Tina Turner, a través de HBO GO.

Si bien arribará a la plataforma el 27 de marzo ahora ya podemos ver el primer adelanto de Tina y en este se ve la artista hablando de uno de sus mayores traumas: la desaparición de su madre.

En este además se escucha a la cantante de 81 años decir que “soy una niña de un campo de algodón que logró superar toda la destrucción y los errores. Y estoy aquí para ti”.

Con mucho material nuevo, esta producción incluye grabaciones de audio, fotografías de archivo personal y nuevas entrevistas con Turner.

Desde la violenta relación con Ike Turner hasta los grandes conciertos en estadios, Tina se centrará principalmente en la explosión de su carrera en solitario a principios de la década de 1980.

Destacar que durante todas su carrera se han realizado distintas trabajos en torno a la vida de la célebre cantante.

En primera instancia, ella publicó en 1986 su autobiografía, I, Tina. Este exitoso libro inspiró la película What’s Love Got to Do With It, lanzada en 1993 y protagonizada por Bassett. De igual manera, se han producido dos musicales basados en sus canciones, Soul Sister (2012) y el también titulado Tina (2018), estrenado en Broadway el 7 de noviembre de 2019.

Este documental será estrenado el 27 de marzo por HBO.

Acá te dejamos el primer adelanto: