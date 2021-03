Araceli Vitta sorprende con llamativo cambio de look

Araceli Vitta es una actriz que si bien lleva años fuera de la pantalla aún siguesiendo recordada por muchos.

Y como no si ella se lució en distintas producciones de los años 90, como «Champaña» ,»Fácil de amar» y «A todo dar» entre otras.

Pero eso sí , si bien ella no actúa en teleseries, la profesional sigue en el mundo de la actuación con obras de teatro.

En Instagram, tienen más de 16 mil seguidores en sus redes sociales, donde comparte fotos de sus nuevos proyectos y también de su vida personal.

CUMPLIÓ 48

Hace unos días Araceli cumplió 48 años y quiso celebrar con un llamativo cambio de look.

Hay que destacar que hace ya un tiempo, le había dicho adiós a su pelo negro, para pasar a un rubio. Sin embargo, ahora está completamente blanco.

«NUEVO LOOK. Paso 2 (color)Por fin!!!Ya está listo el look para lo que viene!!!!Y por supuesto lo hizo el más Bkn de Los Ángeles, California.Muchas gracias querido @nicolasjequier por tu dedicación y las mil horas de ayer jajaja ❤️», escribió junto a la publicación en la que se ve su cambio y su pelo blanco.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Araceli Vitta Arambarri (@aracelivitta)

Y tal como escribió en la descripción, este look no se lo hizo en Chile, sino que en Berverly Hills, en Estados Unidos. La foto rápidamente se llenó de reacciones por parte de sus seguidores, logrando más de 1.400 me gusta y cientos de comentarios.

«Hermosaaaaa ❤️❤️», «Te queda muy lindo😍❤️», «Hermosa como siempre» y «Hermosa siempre brillando con luz», fueron algunos de los comentarios que recibió la actriz.

Días después, Vitta compartió nuevamente los resultados de su look. «CAMBIO DE LOOK. Ahora con un poco de movimiento 😉 @nicolasjequier Se ve hermoso!!! Muchas gracias por todo», escribió junto a un video en donde aparece moviendo su pelo de lado a lado.