“¿Quién mató a Sara?” ha sido todo un éxito para Netflix. De hecho este fin de semana se convirtió en una de las series más exitosas de de la plataforma ya que se ubicó en el primer lugar en el ranking popular de Chile.

Y claro está que hay muchos que ya esperan con ansias ver más capítulos así que les constamos que el servicio de streaming confirmó la segunda temporada de la producción y su fecha. Se trata del próximo 19 de mayo de este 2021.

¿Qué se viene en este nuevo ciclo?

La segunda parte de la historia de Netflix promete responder todas las dudas que quedaron sobre quién verdaderamente a Sara, entender todos los secretos de la familia Lazcano, o cuáles son los límites de Alex para conocer la verdad sobre su hermana.

Al elenco de la serie se suma Matías Novoa, Daniel Giménez Cacho y Antonio de la Vega, quienes prometen venir a desordenar la serie.

UN CHLENO TRAS EL ÉXITO

José Ignacio “Chascas” Valenzuela es el creador detrás de la exitosa serie de Netflix, quien durante el fin de semana compartió su felicidad al ver cómo su show se transformaba en el favorito a nivel global.

“¡Se me cumplió el sueño! ‘¿Quién mato a Sara?’ es la serie número 1 de Estados Unidos. Y no solo eso: es la serie más vistas en el mundo en este momento. Voy a tomarme un Valium y vuelvo”.

¡Se me cumplió el sueño! “¿Quién mató a Sara?” es la serie número 1 de Estados Unidos. Y no solo eso: es la serie más vista en el mundo en este momento. Voy a tomarme un Valium y vuelvo. pic.twitter.com/uREujG6HNZ — Chascas Valenzuela (@elchascas) March 27, 2021

“La verdad, todavía no me recupero. Esto ha sido muy intenso. Creo que no podré dormir nunca más”.