Belén Mora comparte a diario distintos registros en redes sociales. Este fin de semana al actriz quiso publicar una fotito del recuerdo.

En esta aparece ella junto a su hijo cuando solo era un niño.

De acuerdo a lo que la comediantes escribió en la postal esta fue tomada “por ahí, por el 2009”.

Y si bien para muchos fue algo tierno resulta que una una usuaria le dejó un mensajito mala inda ya que derechamente la trató “ordinaria”.

¿Cuál sería el motivo?

Belén en la fotografía aparece sosteniendo una botella de cerveza mientras posa con su hijo.

“Media ordinaria, con un niño y la cerveza en la mano”, le escribió, provocando la defensa de los seguidores de Mora.

LA PENA DE BELÉN

Recordemos que hace unas semanas ella reveló que hace meses había perdido un bebé.

Hoy estaría cumpliendo 5 meses de embarazo. Y siempre cae una lagrimita. No se olvida”, escribió en su post de Instagram.

Ella habló por primera vez de este tema junto a Martín Cárcamo en el programa De tú a tú de Canal 13.

En la oportunidad dijo “Fue bonito, porque nosotros con el ‘Toto’ (su pareja) llevamos muchos años de relación sin cuidarnos, habíamos pensado que no podíamos tener hijos y de repente… Yo todos los domingos me hacía un test de embarazo, por una cosa ya casi rutinaria, y me hago el test y sale positivo, y fue llamas y todo”, expresó en esa oportunidad.