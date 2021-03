Fue la misma franquicia que, a través de su cuenta de Twitter, anunció quienes serán parte de la serie de Obi-Wan Kenobi. Esta iniciará su producción próximamente, aunque aun no se informa sobre las fechas exactas.

Según se informó el elenco no solo incluiría a Ewan McGregor encarnando una vez más al maestro Jedi, sino también Hayden Christensen volviendo a la piel de Anakin Skywalker y el temible Darth Vader.

Production begins soon on Obi-Wan Kenobi, a special event series coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/GH3JBZxZDh

— Disney+ (@disneyplus) March 29, 2021