«Black Widow» y su esperado estreno simultáneo en el cine y en Disney+

La película que trae la historia de «Black Widow» debió estrenarse en mayo de 2020. Sin embargo, la crisis sanitaria no permitió que las personas fueran a verla a las salas de cine.

Si bien el estreno, pensando que todo tomaría un curso normal, se movió para noviembre del año pasado, terminó quedando nuevamente para mayo de este 2021. A raíz de los constantes cambios y la cantidad de estrenos que propuso la plataforma de Disney+ y que han sido un éxito como «Soul» o «WandaVision», ¿por qué mejor no estrenarla en la plataforma?

Los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) fueron escuchados y la película estará disponible en la plataforma el próximo 9 de julio. Sin embargo, al igual que la película recién estrenada «Raya y el Último Dragón», estará disponible solo por Premium Access.

¿Qué significa esto? que por un pago extra en la aplicación, permite que el usuario de Disney+ acceda a contenido exclusivo por un tiempo limitado.

Sobre la película

Esta cinta, que reveló su tráiler final en septiembre de 2020, se ubica entre las películas de la franquicia Capitán América: Civil War y Avengers: Infinity War. Y nos cuenta parte de la historia de la misteriosa Natasha Romanoff y su pasado, interpretada por la espectacular Scarlett Johansson.

Marvel Studios, dirigido por Kevin Feige, comunicó a los fanáticos por Twitter del estreno del filme. Pero eso no fue todo, sino que también se anunció la fecha de estreno de «Shang Chi and the Legend of the Ten Rings», la próxima película de la fase 4 del MCU. Se estrenará el viernes 3 de septiembre de 2021.

Black Widow in theaters July 9 and on @DisneyPlus with Premier Access. Additional fees required. pic.twitter.com/MSLHxk6Eez — Marvel Studios (@MarvelStudios) March 23, 2021

En «Black Widow» también aparecerán actores como Florence Pugh, quien interpreta a Yelena Belova, David Harbour como Alexei Shostakov, o mejor dicho Red Guardian, y finalmente Rachel Weisz como Melina Vostokoff.