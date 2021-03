Mila Correa usa Instagram para reflexionar sobre su batalla con el cáncer

En febrero de este año, Mila Correa, conocida por participar en el reality Amor a Prueba, usó sus redes sociales para revelar que padece cáncer de mama.

Fue su hermano el encargado de dar a conocer la noticia y reveló que “fue una revolución en su vida, ella ha querido estar lo más reservada posible (…) Su luz y fuerza interior es más fuerte que cualquier pronóstico“.

Además añadió «Su fe y energía mueve montañas. Nuestra familia y su círculo íntimo ha estado 100% para ella, rodeada de mucho amor».



Estas semanas la bailarina recuperó el control de sus redes, las que ha ocupado para compartir su experiencia y reflexiones en torno a la enfermedad.

El potente mensaje de Mila

Una vez que ella recuperó el control de su Instagram ha estado en constante comunicación con sus seguidores y ocupa sus post para contar cómo esta llevando su tratamiento.

«He tratado de buscar las palabras correctas, pero creo que en este exacto momento no tengo frases perfectas…Has llegado como un huracán en mi vida, revolucionando todo. Me has hecho llorar ,me has hecho reír, me has hecho sentir una niña desconsolada y me has hecho sentir más mujer que nunca…» escribió en uno de sus post.

Mila está consciente de que su aspecto físico ha cambiado mucho y que eso sorprende a sus seguidores, pero no se desalienta, ya que asegura que internamente sólo se ha vuelto más fuerte.

«Puede ser que ya no tenga el mismo aspecto físico, pero mi corazoncito sigue vibrando en la misma sintonia, mi sonrisa sigue gigante y mi carcajada se sigue escuchando de lejos. Puede ser que hayan días que este más frágil, pero lo que realmente importa es que a pesar de todo, sigo mas viva e amada que nunca» publicó.

Además en una de sus últimas reflexiones, Mila reveló cómo se sintió cuando le diagnosticaron su cancer.

«Tenía dos opciones : ‘Vivir’ por dentro ó ‘morir’ por dentro. Y desde el día 1, no dude un sólo segundo en vivir con toda la intensidad del mundo!» compartió con sus seguidores.

