Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, descartó que Chris Evans vuelva a interpretar a Capitán América en futuros proyectos el Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

El actor se retiró definitivamente como el Capitán América, luego de la muerte de su personaje al final de la cinta Avengers: Endgame.

A pesar de esta situación, hace unas semanas el medio Deadline informó que Evans se encontraría en conversaciones con Marvel para volver al MCU, eso sí en apariciones tipo de cameo.

Esta información le dio grandes esperanzas a los fanáticos del Capitan, quienes aseguraron que el retorno de Evans a Marvel era inminente.

Feige como cabeza del estudio, tuvo que salir a aclarar el panorama en una entrevista con Entretainment Weekly.

«Rara vez respondo porque las cosas siempre me sorprenden con lo que sucede, pero ese rumor, creo, fue disipado rápidamente por el hombre en persona», comentó Feige

Chris Evans también se refirió al tema, a pesar de que no se habló de los rumores en específico. El actor usó su twitter para postear «esto es nuevo para mi».

«>

Tras la salida de Evans, el puesto del Capitan América queda vacante y los fanáticos han hecho su trabajo y especulado sobre quién podrá llevar el traje.

Los rumores que más se repiten es que el puesto será ocupado por Anthony Mackie, que interpreta a Sam Wilson. La teoría hace sentido ya que fue él quién heredó el escudo de Adamantium símbolo característico del Capitán América.

On your left! #SamWilson and #BuckyBarnes take over the cover of @empiremagazine’s #FalconAndWinterSoldier issue. On sale Thursday 18 March. Pre-order a copy now: https://t.co/J7K8WQeCub pic.twitter.com/8FGblvzbnf

— Anthony Mackie (@AnthonyMackie) March 15, 2021