Gal Gadot goza de gran fama sobre todo por su papel en Wonder Woman y como no si además de talento encamta con su gran belleza.

Este lunes la intérprete sorprendió a sus fans al anunciar que está esperando a su tercer hijo.

A través de su cuenta de Instagram, la artista de 35 años compartió una foto familiar donde aparece junto a sus hijas y su esposo, Yaron Varsano, tocando su pancita.

“Here we go again (Aquí vamos de nuevo)”, escribió junto a la imagen, alcanzando en menos de una hora casi 1.4 millón de likes y cientos de felicitaciones.

Recordar que Gal este domingo presentó algunas categorías en los Golden Globe Award 2021, donde lució un vestido blanco corto y suelto, por lo que nadie se percató de su embarazo.

Mira su publicación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gal Gadot (@gal_gadot)

Su paso por los Globos de Oro

Como te comentábamos recién este 28 de febrero, se celebraron de manera remota una nueva versión de los Globos de Oro, galardones que otorga la prensa internacional en Hollywood a series y películas.

Pero la actriz israelí estuvo de firma presencial en el evento y se lució en un vestido corto blanco de Givenchcy, con mangas largas, vaporosas y translúcidas. Este lo complementó con un collar largo y sandalias plateadas a juego.