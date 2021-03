Creador del viral «me voa’ matar, wii» quiere que su talento sea reconocido

A diario vemos en redes memes , virales y cosas por el estilo. Un audio que se ha escuchado bastante y es recurrente hasta en los videos de Tik Tok es el de Me voa’ matar, wii“.

Así es ya que este super usado en registros por ejemplo de gatos asustados o perros calculando mal algún salto. Es común verlo en clips que simulan intenciones “suicidas”.

¿Pero de donde nació esta popular frase?

El autor del audio es Alberto Mendoza, un sujeto originario de Cotuí, República Dominicana, quien en una reciente entrevista para el canal local de YouTube CapricornioTV, aclaró que nunca tuvo reales intenciones de quitarse la vida y que tampoco estaba bajo el efecto de sustancias como alcohol o drogas.

Este audio de Me voa’ matar, wii, nació originalmente el 2010, y la primera grabación que adjuntó fue el de un oso polar cayéndose. Y luego vio otro clip en el que una paloma caía, lo que se aprecia como un salto al vacío, según publica Página 7.

El chiquillo dejó clarito que todo se dio de manera espontánea y él agregó una historia en que “esta misma paloma, había visto a su pareja con otra y decidía quitarse la vida, todo en este lip sync, de manera cómica”.

Cuando lo subió a la plataforma, jamás pensó que se volviera viral y siguiera vigente tantos años después. Lo anterior, se debe a que cuando se compartió en TikTok, este se expandió por toda la plataforma.

Para comprobar que fue él mismo quien lo creó, el hombre utilizó la aplicación “Mad Lipz”, donde fue realizada la parodia de Me voa’ matar, wii en 2011.

Eso no es todo ya que el hombre habló de como se sintió cuando el audio fue viralizado de forma anónima

“En realidad uno se siente incómodo que haya personas que se han aprovechado de situaciones que otras crean“, expresó.

Actualmente, Mendoza no está trabajando debido a la pandemia, sin embargo, su experiencia tiene que ver con el ámbito de la computación. Por ahora, eso sí, quiere ganar fama en TikTok. “Me estoy manejando en TikTok, para que la gente me conozca, porque no es bueno tener un talento y que otras personas estén aprovechándose de eso y de las ideas que una vez tuviste“, aseguró.

En este contexto él dio una entrevista en un canal local, ya que -según él- hubo personas que intentaron atribuirse la autoría de su audio. “Yo quise hacerlo de esta manera (en YouTube), porque hay personas que querían coger el audio, incluso decían que no era yo, que era un chileno, un cubano, hasta un chino”, indicó.

Pese a lo anterior, rechazó tomar alguna acción legal o reclamar derechos de autor porque lo más probable es que ya tenga autores inscritos.

En la entrevista, Mendoza mostró el lugar donde vive, así como la casa que está construyendo. Junto al conductor, recorrieron un monte cercano en un estilo bastante informal.

Acá te dejamos la entrevista completa: