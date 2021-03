Anoche, en un nuevo capítulo del programa de «De tú a tú», Martín Cárcamo visitó la casa de Mauricio Isla y Gala Caldirola.

La relación entre el futbolista y la modelo comenzó hace cinco años. Pero todo no todo ha sido fácil para ellos, especialmente cuando se conocieron no se dieron bien las cosas.

Y es que la ex chica reality confesó que en un inicio no quería conocer al que actualmente es su esposo, y que solo lo hizo porque fue engañada por uno de sus amigos.

«No quería involucrarme con alguien del fútbol. Básicamente me llevaron engañada, yo no sabía quién era él», dijo Gala. «Yo en un inicio pensaba ‘Suro me habla de una persona que se llama Mauricio y que quiere un saludo mío porque me veía en la tele’. Yo le mandé el saludo y ahí quedó la cosa», agregó.

Además, cuando su amigo Suro Solar, quien fue la persona que los presentó, le dijo que Mauricio es seleccionado nacional de fútbol, ella no quiso juntarse.

Pero tras la insistencia de Solar, Gala Caldirola accedió ya que Isla le parecía un buen chico. Además quedaron de verse en una reunión con varios amigos.

La primera cita de Gala y Mauricio

“Yo estaba tomándome unos tragos y de repente llega un Maserati blanco y yo nunca imaginé que era él. Se baja del auto con música, vestido como un reggaetonero, luego se sentó y no habló en toda la noche. El tímido era él”, aseguró.

Tras esa primera cita, Gala se dio cuenta de que el futbolista era una persona tranquila y respetuosa, por lo que quiso mantener el contacto. Así que siguieron hablando y él todo un galán le mandaba flores.

Su siguiente cita fue en el cine, donde entraron por separado y se encontraron adentro. La tercera vez que se vieron fue en Madrid, España, y después de varias citas y mucho coqueteo, Mauricio le preparó una sorpresa y le pidió pololeo.