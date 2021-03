El pasado sábado se dio a conocer que este martes 2 de marzo se realizará la formalización de Jorge Eduardo Escobar.

Este hombre quien es tío abuelo de Tomás Bravo, ha sido sindicado por la Fiscalía como el responsable de la muerte del pequeño.

En este contexto se ha sabido que toda su familia cree en su inocencia, tanto como su hermana, la propia mamá de Tomás, Estefanía Gutiérrez y el resto de sus parientes, entre ellos, su único hijo.

“Yo y mi familia completa está destruida, se nos está derrumbando todo, no sabemos que es lo que pasa, queremos que esta pesadilla se termine luego, queremos que se acabe todo y encontrar a los verdaderos culpables”, dijo su hijo, del mismo nombre, en conversación con “Bienvenidos”.

Con respecto a su padre, Jorge respondido que: “para mí es inocente. Él me crió a mí, yo de chico he dormido con él, crió a la mamá de Tomás, y ahora se estaba dando el trabajo de criar a Tomás también, si fue la maldita mala suerte la que los separó a los dos, sólo fue eso no más y fue la última persona que lo vio con vida, pero no hay nada que lo acuse.”

LA CULPA QUE SIENTE EL IMPUTADO

Según Jorge, su padre “es una persona buena de corazón, tiene sus defectos como cualquier ser humano, pero no es capaz de hacer algo así, yo meto las manos al fuego por él” .

“Se sentía culpable, decía que no tenía que haber dejado a su guachito solo ahí, era el único error que había cometido, lo único que quería él era que apareciera con vida, teníamos la esperanza de que el niño iba aparecer con vida y de que toda esta pesadilla se iba a terminar”, sentenció.

En este link puedes ver la entrevista.